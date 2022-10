A la Une . Royaume-Uni : Le conservateur Rishi Sunak devient la première personne non blanche à diriger le gouvernement

Rishi Sunak succède à Liz Truss à la tête du gouvernement Par N.P - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 08:14





Il vient remplacer Au Royaume-Uni, Rishi Sunak a été désigné par les conservateurs pour succéder à Liz Truss à la tête du gouvernement. Il devient la première personne non blanche à accéder à ce poste, ses grands-parents et parents étant des Indiens ayant émigré d’Afrique de l’Est dans les années 1960. "C’est assez stupéfiant, c’est un jalon révolutionnaire et cela compte", a commenté Joé Biden, le président des Etats-Unis.Rishi Sunak, ancien ministre des Finances, est un richissime ex-banquier faisant partie de l’élite britannique. S'il est le premier issu de la diversité à occuper ce poste, il est aussi le plus jeune chef de gouvernement de l’histoire contemporaine du pays.Il vient remplacer Liz Truss, laquelle a démissionné après seulement 44 jours en poste