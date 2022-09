La grande Une Royaume-Uni : La Reine Elizabeth II s'est éteinte

Le Reine Elizabeth II vient de tirer sa révérence. La monarque, qui détient le record de longévité sur le trône, est décédée ce jour, à l’âge de 96 ans. Par NP - Publié le Jeudi 8 Septembre 2022 à 21:40

L’annonce de son décès suscite déjà une immense vague d’émotion dans le monde entier. Le règne d’Elizabeth II sur le Royaume-Uni, la Grande Bretagne, l’Irlande et les Royaumes du Commonwealth aura duré 70 ans, un record pour le trône d’Angleterre.



Elizabeth II, le record de longévité sur le trône



Née un 21 avril 1926, celle qui devint la plus célèbre des monarques n'était alors que troisième à la succession au trône.



Agée de 10 ans, la princesse devient héritière présomptive, avant d’être nommée colonel en chef du régiment des Grenadiers Guards le jour de ses 16 ans. Elle devient ensuite apprentie conductrice d’ambulance et mécanicienne.



Elle épouse l’ex-prince de Grèce et du Danemark, Philippe Mountbatten, en 1947. Ce dernier devient dès lors le Duc d’Edimbourg. Leur union fera l’objet de nombreuses critiques. Le couple aura ensemble quatre enfants : Charles, Anne, Andrew et Edward.



Elizabeth II accède au trône le 6 février 1952, à la mort de George VI. Son couronnement le 2 juin 1953 est retransmis à la télévision, une première mondiale. Depuis 2015, c’est le monarque ayant régné le plus longtemps sur l’Angleterre.



La fin d'un règne



Le duc d'Édimbourg meurt de vieillesse le 9 avril 2021, laissant la Reine veuve, après 73 ans de vie commune. En octobre dernier, la monarque montre à son tour des signes de fatigue. Hospitalisée au King Edward VII's Hospital à Londres pour des examens préliminaires, la reine annule son déplacement à la COP26 à Glasgow. Elle poursuit certaines activités depuis le château de Windsor.



Son décès, survenu ce jour, marque la fin du plus long règne d'Angleterre et suscite de profonds émois aux quatre coins du monde.



La dernière photo de la Reine remonte à ce mardi où elle avait reçu Liz Truss afin de la nommer à la tête d'un nouveau gouvernement :

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.



Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc — The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022