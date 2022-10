Royaume-Uni : La Première ministre Liz Truss démissionne

La Première ministre britannique Liz Truss a démissionné de son poste ce jeudi 20 octobre. Pour celle qui a pris la relève du 10 Downing Street après le départ de Boris Johnson, ces deux mois ont été extrêmement difficiles : la femme politique a en effet été critiquée de toutes parts pour avoir provoqué une tempête financière sur les marchés et se trouvait plus en plus isolée, même dans son propre camp.



"Vu la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j’ai été élue par le Parti conservateur", a déclaré Liz Truss dans des propos relayés par le Huffington Post. Elle devient dès lors la cheffe de gouvernement à la longévité la plus courte de l’histoire contemporaine du Royaume-Uni.



Un nouveau scrutin interne devrait avoir lieu au sein de la majorité d’ici à la semaine prochaine pour désigner son remplaçant.