A la Une . Royaume-Uni : Il quitte sa femme pour la réfugiée ukrainienne qu’ils hébergent

Un Britannique a quitté son épouse pour une réfugiée ukrainienne qu’ils hébergeaient depuis 10 jours. Depuis, les deux femmes s’accusent d’être responsables de la situation pour le plus grand bonheur des tabloïds anglais. Par GD - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 09:51

L’idée d’héberger une Ukrainienne a dû inquiéter plus d’une femme craintive de la fidélité de son compagnon. Une peur devenue réalité pour Lorna Garnett.



Début mai, Lorna et son compagnon Tony ont décidé de franchir le pas et d’accueillir Sofia, 22 ans. Il n’aura fallu que 10 jours avant que le père quitte femme et enfants avec sa maîtresse venu de l’Est. Les deux amants ont quitté le domicile familial pour s’installer chez les parents du Britannique.

Tony a avoué être tombé éperdument amoureux de Sofia dès le premier regard. Cette dernière, accusée d’être une briseuse de ménage, s’est défendue dans les colonnes du Sun. "Être avec Tony ne m'a jamais traversé l'esprit. J'aimais la famille. J'ai passé beaucoup de temps avec Lorna et j'ai essayé de l'aider. Mais elle avait deux visages. Elle a créé cette situation en suggérant constamment que quelque chose se passait alors que ce n'était pas le cas. C'est donc sa faute", argue l’Ukrainienne.



Du côté de la femme bafouée, l’amertume est forte. "Tout ce que j'ai construit dans ma vie a été détruit en l'espace de deux semaines. Sofia ne s'est pas souciée des dégâts qu'elle a causés", regrette-t-elle. La mère de famille a confirmé qu'elle nourrissait "quelques craintes à l'idée d'accueillir des réfugiés", mais qu'elle estimait que "c'était la bonne chose à faire" après avoir vu la situation "terrifiante" en Ukraine au journal télévisé.