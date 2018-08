<<< RETOUR La Réunion Positive

Rouv la kaz à la Plaine des Cafres Pour cette 5ème édition, rouv la kaz a investi le quartier de la Plaine des Cafres, 23èmeKM, pendant 10 semaines de résidence interdisciplinaire et intergénérationnelle. Danse, street art, tricot graffiti et art interactif, rouv la kaz s’est achevé avec son grand final en juin dernier.

Proposé par l’association MOV_A, en collaboration avec la Cie Artefakt, ce concept plein d’originalité a invité le grand public à suivre un itinéraire dansé au cœur du quartier de la Plaine des Cafres, avec la complicité des habitants. Ces derniers ont joué le jeu avec plaisir et ont mis à la disposition des 25 danseurs amateurs un bout de cour, de jardin, de varangue mais aussi dans des espaces communs du quartier.



Une balade atypique à la découverte d’un quartier des Hauts, de ses habitants et de ses modes de vie, loin des préjugés et qui a su piquer la curiosité. Les danseurs amateurs de tous âges ont proposé 9 créations artistiques, des spectacles en continu avec des danses diverses.



La grande nouveauté de cette année a été la touche d’art urbain apportée par le street-artiste Vincent Box et la photographe Marie-Julie Gascon : collages-photo sur des portraits des habitants et graffitis ont jalonné le parcours qui a pris des allures d’une chasse au trésor.



En plus de la danse chez l’habitant, Rouv la Kaz a proposé d’autres projets communs avec les séniors (Tricot Graffitti), les collégiens (spectacle KOM, spectacle Pantone 219, street-art), et avec les familles du quartiers (danse et installations interactives, street-art).



