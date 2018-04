Routes fermées, bloquées... Restez informés!

SECTEUR NORD :



RN1 Route du Littoral fermée suite houle (fermeture effective 10h)

RN1 Route du Littoral houle au Potences

RN1 Route du Littoral déplacement de la chaine de blocs par la houle au 5+900

RN2 Ste Marie sortie ravine des Chèvres sens Nord/Est, chaussée inondée

RD51 Ste Suzanne du PR8 au PR10, circulation très difficile

RD41 Rte de la Montagne, PR2+300 éboulis, circulation demi chaussée, dégagement en cours

RD41 Rte de la Montagne, PR20+700 et 22+800, coulée de boue

RD60 St Denis, arbres sur chaussée, circulation difficile, dégagement en cours



SECTEUR SUD :



RN1 Etang Salé, bretelle de sortie les Sables sens N/S submergée et fermée

RN1 St Louis échangeur du Gol, bretelles de sortie fermées dans les 2 sens

RN2 Petite Ile Grand Anse, branchage sur chaussée, circulation possible

RN2 St Joseph Vincendo, circulation très difficile

RN3 du Tampon à la Plaine des Cafres, obstacles sur chaussée (arbres, branches etc..), dégagement en cours

RN5 Route de Cilaos, suite mauvais conditions météorologiques, route fermée entre La Rivière et Mare Sèche jusqu’à nouvel ordre.

RN1A Etang Salé, chaussée inondée, route fermée

RN2001 St Louis entre le Gol et Pont Mathurin submergée et fermée

RN2001 St Louis radier du Gol fermé

RD3 Radier du Ouaki à St Louis submergé

RD11/RD17 Etang Salé les Hauts routes submergées et fermées

RD29 St Pierre branches sur chaussée

RD400 St Pierre / Le Tampon, chaussée inondée

RD11 et RD18 Etang Salé, inondation routes fermées

RD20 St Louis, éboulis, route fermée

RD38 St Pierre, inondation, route fermée

RD3 St Pierre, le Tampon, Petite Ile et St Joseph, chutes de pierres et inondation, route fermée

RD242 Cilaos, éboulis, route fermée



SECTEUR OUEST :



RN1 St Paul échangeur Savanna et chaussée Royale sens Nord/Sud, chaussée inondée, circulation possible

RN1A St Leu / Ravine de la Fontaine (entrée Nord) chaussée inondée, route fermée

RN1A St Leu Pointe des Châteaux coulée de boue

RN1A St Leu Kélonia chaussée inondée

RD3 et RD13 St Leu, radiers submergés, route fermées



SECTEUR EST :



RN2 Ste Marie/Ste Suzanne, circulation très difficile

RN2 St Benoit les Orangers, alternat mis en place par feux tricolores

RN2 Ste Suzanne Bel Air sens Nord/Est, arbres sur voie de droite, dégagement en cours

RN3 St Benoit/La Confiance, route barrée suite arbres et poteau électrique sur chaussée

RN2 St Benoit, L’Echo, arbre sur chaussée, route coupée

RD48 Rte de Salazie et RD52 Rte de Grand Ilet fermées suite éboulis

RD3 St Benoit, radiers submergés, route fermée

RD57 et RD57E Ste Rose, radiers submergés, route fermée



Informations concernant les transports en commun :



Réseau Car Jaune arrêté



Réseau Estival arrêté