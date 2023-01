La grande Une Routes et écoles fermées : Le point suite aux intempéries

Des intempéries ont balayé le Nord et l'Est de La Réunion dans la nuit de mercredi à mardi. Plusieurs écoles et routes sont fermées. Par NP - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 07:58

Ecoles fermées



- St-Benoit : Les écoles également fermées ce jeudi



- Ste-Suzanne : Les écoles primaires de Commune Carron (Maya) et Commune Ango (Les Hirondelles), de Bras Pistolet et de La Marine sont fermées ce jeudi



- L'école de la Confiance à Sainte-Marie est fermée.



- Sainte-Rose : pas de scolarité ce jour mais les établissements sont ouverts pour accueillir les enfants.



- Salazie, le collège est fermé mais les écoles restent ouvertes.



D’autres établissements dans l’Est pourraient être fermés.



Situation actuelle



Secteur Nord :



- RN1 route du Littoral reste basculée entre la Grande Chaloupe et la Possession, actuellement 1 voie vers l'Ouest et 2 voies vers le Nord.

- RN1 route du Littoral sortie vers la Grande Chaloupe est inondée et fermée.

- RN1 entre St Paul et La Possession: suite aux fortes précipitations la circulation est difficile car la chaussée est inondée par endroit.



Secteur Est :



-

- RN2 Ste Rose route des Laves, chaussée inondée par endroit. Circulation difficile.



Secteur Sud :



