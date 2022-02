La grande Une Routes, écoles, électricité : le point de la préfecture

Le préfet de La Réunion annonce la levée de la phase de sauvegarde ce dimanche à 18 heures. Par NP - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 12:45

Cyclone tropical intense Batsirai : Fin de menace cyclonique



Le cyclone tropical intense Batsirai se situe désormais à 835 km à l’Ouest des côtes Réunionnaises. Il a atteint les côtes de Madagascar hier soir. La Réunion est désormais localement sortie de l’influence de Batsirai qui ne présente plus de menace pour le territoire. Toutes les vigilances météorologiques ont été levées (à l’exception du maintien en vigilance Crue JAUNE sur les rivières Saint-Denis et des Marsouins). Le cyclone tropical intense Batsirai se situe désormais à 835 km à l’Ouest des côtes Réunionnaises. Il a atteint les côtes de Madagascar hier soir. La Réunion est désormais localement sortie de l’influence de Batsirai qui ne présente plus de menace pour le territoire. Toutes les vigilances météorologiques ont été levées (à l’exception du maintien en vigilance Crue JAUNE sur les rivières Saint-Denis et des Marsouins).



En conséquence, le préfet de la Réunion a décidé de lever la phase de sauvegarde cyclonique ce dimanche 6 février 2022 à compter de 18h00.



Le préfet de La Réunion et l’ensemble des services de l’État sont désormais mobilisés pour travailler sur les conséquences économiques, sociales et environnementales du cyclone. Un état des lieux précis commune par commune est en cours d ‘établissement, en lien étroit avec les collectivités territoriales : dégâts sur les bâtiments, les réseaux et les infrastructures ; impact pour les entreprises et les exploitations agricoles. Le préfet de La Réunion et l’ensemble des services de l’État sont désormais mobilisés pour travailler sur les conséquences économiques, sociales et environnementales du cyclone. Un état des lieux précis commune par commune est en cours d ‘établissement, en lien étroit avec les collectivités territoriales : dégâts sur les bâtiments, les réseaux et les infrastructures ; impact pour les entreprises et les exploitations agricoles.



A 12h00, le dimanche 6 février, le bilan est le suivant : A 12h00, le dimanche 6 février, le bilan est le suivant :



Réseau routier



Plus aucun secteur de l’île n’est désormais isolé. Les quelques points difficiles bénéficient soit de déviations, soit d’aménagements spécifiques (circulation en alternat), soit d’ouvertures sécurisées sur des créneaux horaires dédiés. Plus aucun secteur de l’île n’est désormais isolé. Les quelques points difficiles bénéficient soit de déviations, soit d’aménagements spécifiques (circulation en alternat), soit d’ouvertures sécurisées sur des créneaux horaires dédiés.

La route du Littoral est rouverte depuis ce matin. La liaison Nord-Ouest est désormais rétablie. La route du Littoral est rouverte depuis ce matin. La liaison Nord-Ouest est désormais rétablie.

Des points réguliers sont diffusés par les services des routes du Conseil régional et du Conseil départemental. Des points réguliers sont diffusés par les services des routes du Conseil régional et du Conseil départemental.



Électricité



L’engagement exceptionnel des équipes d’EDF renforcées par 50 agents venus de métropole se poursuit heure après heure. L’engagement exceptionnel des équipes d’EDF renforcées par 50 agents venus de métropole se poursuit heure après heure.

14 000 foyers restent encore privés d’électricité à 12h00 ce jour sur les 72 000 qui ont été impactés par la crise cyclonique. 14 000 foyers restent encore privés d’électricité à 12h00 ce jour sur les 72 000 qui ont été impactés par la crise cyclonique.

Les communes de Saint-Joseph, Le Tampon, Saint-Paul, Saint-Denis (Montgaillard, La Montagne) restent les plus touchées. Les communes de Saint-Joseph, Le Tampon, Saint-Paul, Saint-Denis (Montgaillard, La Montagne) restent les plus touchées.



Réseau et qualité de l’eau



A 12h00 ce dimanche 6 février, 37 159 habitants restent impactés par des coupures d’eau. Les communes du Tampon, de Saint-Joseph, de Saint-Paul et de Petite-Île sont les plus touchées. A 12h00 ce dimanche 6 février, 37 159 habitants restent impactés par des coupures d’eau. Les communes du Tampon, de Saint-Joseph, de Saint-Paul et de Petite-Île sont les plus touchées.



Établissements scolaires



La reprise scolaire concernera la majorité des écoles et établissements scolaires dès le lundi 7 février. La reprise scolaire concernera la majorité des écoles et établissements scolaires dès le lundi 7 février.

Une information spécifique sur les établissements qui ne pourront pas rouvrir pour des raisons de sécurité ou d’accessibilité sera diffusée par le rectorat très rapidement. Une information spécifique sur les établissements qui ne pourront pas rouvrir pour des raisons de sécurité ou d’accessibilité sera diffusée par le rectorat très rapidement.



Rappel des numéros de téléphones utiles



SAMU 15, SAMU 15,

Pompiers 18, Pompiers 18,

Police et Gendarmerie 17 Police et Gendarmerie 17

Informations route CRGT : 02 62 97 27 27 Informations route CRGT : 02 62 97 27 27

EDF dépannage : 0800 333 974 EDF dépannage : 0800 333 974