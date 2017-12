Routes départementales et nationales: Edouard Philippe favorable à une limite de 80 km/h

Ce lundi matin, lors d'un déplacement à Coubert (Seine-et-Marne) consacré à la sécurité routière, Edouard Philippe s’est déclaré "favorable" à la réduction de la limitation de la vitesse à 80 km/h (au lieu de 90 km/h actuellement) sur les routes nationales et départementales.



"Car je sais que deux tiers des accidents se concentrent sur ces tronçons de routes nationales et départementales bidirectionnelles aujourd'hui limitées à 90 km/h", s'est-il expliqué, précisant que rien n'était encore décidé.



Le chef du gouvernement a par la suite précisé que la décision serait prise au mois de janvier, lors du Comité interministériel de la sécurité routière.



"3 500 morts et plus de 70 000 blessés par an, ce n’est pas une fatalité", a encore déclaré le Premier ministre, alors que neuf personnes meurent chaque jour, en moyenne, sur nos routes.