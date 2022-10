A la Une . Routes, cimetière, nouvelle place : St-Joseph poursuit son développement

Patrick Lebreton et Huguette Bello ont présenté hier les futurs projets structurants pour la ville de Saint-Joseph avec l’achèvement de la route contournante et l’extension du cimetière du centre-ville. Un centre-ville qui justement fait peau neuve avec l’inauguration de la place François Mitterand. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 27 Octobre 2022 à 10:38

Saint-Joseph est à 2 km d’un changement de cap. Ces 2 km sont la dernière portion de la contournante qui va permettre de relier directement l’entrée nord à Langevin. Une fois achevé, cet axe routier va permettre de désengorger le centre-ville des 25.000 véhicules entrant quotidiennement.



"Cette voie structurante va alléger le centre-ville. Imaginez Saint-Denis ou Saint-Pierre sans routes contournantes. On a trop négligé cette belle région sud", estime Huguette Bello. "Aujourd’hui, les cachalots passent en centre-ville, ce qui augmente le risque d’accident. Ils pourront à présent contourner la ville. Cela va nous permettre d’avoir des rues piétonnes et de la mobilité douce", se réjouit Patrick Lebreton.



Le chantier global des 5,7 km de cette contournante, financé par l’Europe et la Région, coûte 107 millions d’euros, dont 81 ont été déjà investis dans les 3 premiers kilomètres. Surtout, le maire souligne que la route va permettre le développement des secteurs traversés et d'attirer environ 10.000 habitants supplémentaires à l’horizon 2030. L’édile prévoit également d’implanter un campus universitaire dédié à l’agriculture.



Toutefois, des études vont être nécessaires avant les premiers coups de pioches, des geckos de Manapany ayant été localisés dans le secteur de Bois noirs et des solutions devant être trouvées pour leur protection.

Le cimetière du Butor va s’agrandir



La commune souffre d’un manque de place dans ses trois cimetières et la situation se complique pour les familles qui doivent enterrer leurs proches. "Beaucoup de personnes ne veulent pas se faire incinérer. Les rites chrétiens et musulmans exigent la mise en terre", rappelle Huguette Bello.



Cela fait déjà 17 ans que la commune a lancé les premières demandes pour agrandir le cimetière du Butor en centre-ville. À cette époque, le terrain jouxtant le lieu, qui appartient au lycée agricole, était la propriété du ministère de l’Agriculture.



Depuis, le terrain et la gestion du lycée agricole ont été rétrocédés à la Région. Sur les 37 hectares que compte l’établissement scolaire, 1,4 va donc être donné à la commune afin d’étendre ce cimetière.

La place François Mitterand



La dernière étape de la journée a été l’inauguration de la place François Mitterand dans le centre-ville. D’un coût de 1,6 million d’euros, "cette nouvelle place offre un nouveau visage : celui d’une ville moderne et agréable à vivre", assure Patrick Lebreton.



Celle-ci étant située au-dessus du marché forain, le maire estime que cette place devient "un lieu stratégique avec une poche de stationnement indispensable". Le lieu est également pensé pour la circulation des piétons, en plus d’être arboré par des espèces endémiques. Enfin, une statue de l’ancien président de la République, réalisée par deux artistes de la ville, fait face à la sépulture de Raphaël Babet.



Le choix de cet hommage à François Mitterand, le jour du 106e anniversaire de sa naissance, était une évidence pour Huguette Bello et Patrick Lebreton. La présidente de Région a rappelé à quel point son arrivée au pouvoir avait eu un impact pour La Réunion et les autres territoires ultramarins.



"L’arrivée de François Mitterand au pouvoir a créé un changement profond à La Réunion avec l’irruption de nouveaux droits. Surtout, il y a eu la reconnaissance de notre identité culturelle. Il faut se rappeler que dans les années 80, notre culture était interdite, comme parler créole. Le Maloya n’avait pas le droit de cité. Ce fut un petit miracle pour notre culture", rappelle la présidente de Région.





