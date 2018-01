A la Une . Route du théâtre: Les riverains réclament des mesures pour le "virage de la mort"





La vitesse jouant un rôle important dans le caractère accidentogène de cet axe, nombreux sont ceux qui réclament des ralentisseurs. "Il en faudrait avant le virage, et aussi un peu plus bas", estime Florian Centon, notamment inquiet "pour les marmailles qui sortent de l’école". "En période d’élections, on nous fait des promesses, on attend, et finalement, il y a toujours rien", déplore le jeune homme. Même constat pour Andric Kichenin, qui se dit "très en colère" de voir que rien ne change malgré les tragédies qui se répètent.



Crissement de pneus et bruits de choc régulier



Et ce n'est pas le seul danger que représentent les véhicules stationnés à proximité des bassins, puisque les passagers des voitures garées en bord de route rejoignent ensuite les lieux en marchant sur la route. "Et pour les vélos, il n’y a aucune piste cyclable. Ça fait peur", fait encore remarquer celle qui est installée ici depuis 3 ans.



Si un terre plein avec une barrière a été aménagé après une voie d'insertion, la riveraine fait remarquer : "Des conducteurs qui connaissent mal la route pensent qu’il s’agit d’une voie de dépassement et se retrouvent face terre-plein". "La barre installée au milieu est très dangereuse, surtout pour les motos", complète un autre habitant.



Abaisser la limitation de vitesse



Yoann quant à lui soulève l’idée de radars, pour "obliger les gens à se calmer", mais complétés de ralentisseurs. Comme beaucoup, il aimerait voire abaisser la limitation de vitesse. À l'instar d’Henri, qui aimerait un panneau à 50 km/h, au lieu des 70. "Ma femme a fait un accident à cet endroit", confie-t-il. Heureusement cette fois, seuls des dégâts matériels étaient en cause.



Particulièrement remontés, certains riverains envisagent de se regrouper pour mettre en place une pétition. "Si rien ne bouge, on bloquera la route !" prévient même une famille du chemin Vanille.

