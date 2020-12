A la Une . Route du littoral: Une voiture sur le flanc

Un conducteur a perdu le contrôle sur la Route du Littoral et sa voiture s’est retrouvée sur le flanc. Par NP - Publié le Mercredi 9 Décembre 2020 à 10:57 | Lu 1150 fois

Plus de peur que de mal pour cet automobiliste. Ce mercredi matin, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui s’est retrouvé sur le flanc. L’accident s’est produit sur la Route du Littoral dans le sens St-Denis/La Possession. La voie de droite est neutralisée et a provoqué un embouteillage d’un kilomètre.





