Route du littoral : Les convois de poids lourds reconduits cet après-midi

Le communiqué :



Sur la RN1 Route du Littoral, les convois pour les poids lourds de transport de marchandises de plus de 3,5T sont reconduits pour cet après-midi :



- dans le sens La Possession / Saint Denis à 11h, 13h et 15h ;

- dans le sens Saint Denis / La Possession à 12h, 14h et 16h.