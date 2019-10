La grande Une Route du littoral : Il aide un motard tombé et se fait percuter

Ce motard lui doit peut-être la vie. Un automobiliste s'est arrêté pour lui venir en aide, après qu'il ait été victime d'une chute avec sa passagère. L'homme a tenté de sécuriser la zone de la chute et de prévenir la circulation, lorsqu'un sur-accident s'est produit.



Une voiture puis une autre ont percuté l'homme qui leur venait en aide. L'homme a eu le pied arraché par la violence du choc.



Une voiture puis une autre ont percuté l'homme qui leur venait en aide. L'homme a eu le pied arraché par la violence du choc.

Secours et forces de l'ordre sont sur place au niveau du PR6, peu avant la Grande Chaloupe, où plus de 2 km d'embouteillages se sont formés dans le sens Saint-Denis vers Saint-Paul. La voie de droite est neutralisée sur le secteur.