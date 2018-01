Route du Littoral basculée: Des embouteillages depuis l'échangeur de Ste-Thérèse

Alors que la route du littoral est basculée, avec deux voies vers l'Ouest et une vers le Nord, des embouteillages se sont formés.



"Il y a entre trois et quatre kilomètres d'embouteillage avant la route du Littoral. Les bouchons commencent au niveau de l'échangeur de Sainte-Thérèse", indique la direction régionale des route à 7h40.



Dans l'Ouest et le Sud, les chaussées sont mouillées, est-il précisé.