Route du Littoral : Une voiture en panne dans le canal bichique crée un embouteillage monstre

Les automobilistes qui veulent rejoindre l'ouest de l'île par la route du Littoral doivent prendre leur mal en patience.Après la fermeture de la route ce dimanche matin pour permettre des travaux de purge , une nouvelle difficulté s'est présentée à sa réouverture vers 14H. Une voiture est tombée en panne dans le canal bichique créant un embouteillage monstre depuis la sortie de la ville de Saint-Denis.De nombreux automobilistes sont ainsi restés bloqués plus d'une heure avant que la voiture en panne ne soit remorquée. La chaleur et le retour du soleil ont incité certains à sortir de leur véhicule malgré les risques encourus.