Route du Littoral : Un bloc rocheux menaçant de 250 tonnes, la purge pourrait durer plusieurs jours

La Région Réunion a fait un point ce mardi après-midi sur la fermeture de la route du Littoral. Une fermeture due à la présence d'un imposant bloc rocheux instable dans le secteur des potences. La fermeture de la route est prévue pour 17 heures.



L'axe devrait rester fermé plusieurs jours. Selon Dominique Fournel, conseiller régional délégué aux chantiers, la date de réouverture n'est pour l'heure pas connue, "peut-être sous 4, 5 ou 6 jours", avance-t-il.



Les équipes ont pu avoir un visuel d'ensemble du secteur impacté. Selon Séverine Bès de Berc, directrice du BRGM, "il y a eu un bloc qui a créé un long couloir qui a arraché le déflecteur et qui est arrivé dans la fosse". Après une observation héliportée, les équipes ont rencontré des difficultés à approcher le secteur vendredi dernier et ce lundi.



250 tonnes, c'est le poids de matériaux estimé de ce bloc rocheux, soit un volume de 90 mètres cubes de roche volcanique. Un "volume rocheux très dense, avec du vide en dessous, de l'autre côté et à l'arrière, aucune continuité donc", souligne la directrice du BRGM. Et d'ajouter : "Il est en totale position instable". 90 mètres cubes de roche volcanique soit 250 tonnes de matériaux.



Selon Séverine Bès de Berc, "le risque résiduel est présent au sommet de ce couloir et menace de tomber incessamment sous peu", le déflecteur ayant été arraché, aucun ouvrage ne peut contenir la chute.



Plusieurs "grosses journées de travail"



"C'est le plus gros bloc monolithique que j'ai vu depuis que je travaille sur cette route, à savoir 2008/2009", commente Clément Bois, directeur de ROCS (entreprise de cordistes).



Il détaille par ailleurs la suite des opérations. Une première opération sera menée demain matin, avec du matériel et des moyens humains. "Des cordistes vont recouvrir le bloc de filets. Vu sa taille, et où il est placé (dans la terre), on ne peut pas le purger d'un coup mais petit à petit. On va faire des trous dedans et le casser en deux", explique-t-il.



Il ajoute : "Cela risque de prendre plusieurs grosses journées de travail." Des travaux qui pourraient se terminer d'ici la fin de la semaine.



Samuel Irlepenne sur place