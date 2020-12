A la Une .. Route du Littoral: Un accident aggrave les bouchons

Alors que la circulation est déjà basculée sur la Route du Littoral et que les ralentissements sont nombreux sur ce secteur du réseau routier, une collision entre un camion et une voiture provoque encore plus de difficultés. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 16 Décembre 2020 à 10:38 | Lu 1561 fois

Un accident s'est produit sur la Route du Littoral aux alentours de 10 heures du matin en direction du Nord. Une collision entre un camion et une voiture a fait un blessé, un conducteur a été touché au cou.



Les deux véhicules sont garés sur le bas-côté, mais les automobilistes ralentissent beaucoup à l'approche de la scène. La circulation est donc rendue encore plus difficile dans le secteur alors que la route en Corniche est basculée sur les voies côté mer.



Des embouteillages des deux côtés



Entre la Grande Chaloupe et La Possession, les automobilistes empruntent le canal bichique vers l'Ouest. Le Centre régional de la gestion du trafic déplore donc des ralentissements sur la Route du Littoral, mais aussi sur Saint-Denis, notamment du côté du Boulevard Lancastel. Le Boulevard Sud est lui moins emprunté, on roule même bien sur le Pont Vinh San.



Côté Possession, 2 kilomètres d'embouteillages sont ressentis.



Pour rappel, La Route du Littoral est basculée voies côté mer depuis hier soir à cause des récentes précipitations. Un basculement qui doit durer au moins 24 heures.



(Ludovic Grondin sur place)



