Route du Littoral : Retrouvez les horaires des convois poids lourds pour samedi

La circulation la Route du Littoral reste totalement fermée. Les travaux de sécurisation et de purges sont toujours en cours sur la RN1 pour permettre une réouverture dans les meilleurs délais.



Une déviation est mise en place par la RD41 Route de la Montagne pour les véhicules de moins de 7.5t.



Pour ce samedi 13 janvier, des convois poids lourds supérieurs à 7.5t seront organisés aux horaires suivants : depuis Saint Denis à 6h, 13h, 15h et 18h et depuis La Possession à 6h30, 13h30, 15h30 et 18h30.