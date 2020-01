Route du Littoral : Retour sur quatre voies prévu cet après-midi

Basculée partiellement, entre la Grande Chaloupe et La Possession sur les voies côté mer depuis dimanche, suite aux fortes précipitations, la route du Littoral sera de nouveau sur quatre voies entre 15h et 15h30 ce mardi, indique le CRGT.



"Sur la RN1 Route du Littoral, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession.



Les opérations de réouverture sur quatre voies se dérouleront entre 15h et 15h30 ce mardi 14 janvier sauf événements imprévus.



La remise à zéro de la chaine de blocs sera effectuée cette nuit à partir de 20h."