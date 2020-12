A la Une . Route du Littoral: Retour sur 4 voies vers 15h30

Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 16 Décembre 2020 à 13:04 | Lu 204 fois

Sur la RN1 Route du Littoral, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession.



Les opérations de réouverture sur quatre voies se dérouleront aux alentours de 15h30 ce mercredi 16 décembre sauf événements imprévus.



Cependant, côté mer, la circulation restera sur deux voies réduites. La remise à zéro de la chaine de blocs se fera ce soir à partir de 19h30.



