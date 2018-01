Route du Littoral : Maintien d'une seule voie vers le Nord jusqu’à lundi matin

Sur la RN1 route du Littoral, suite à la forte houle, la gestion programmée à 12h00, est annulée par mesure de sécurité.



Nous conserverons le mode de circulation de 2+1 (deux voies vers la Possession et une en sens inverse) jusqu’à la fin de l’alerte forte houle.



Merci de bien noter qu’il n’y aura donc qu’une seule voie pour venir sur St-Denis en provenance de l’Ouest cet après-midi et demain matin.



Il est demandé aux usagers empruntant la route du Littoral et venant sur St-Denis de prendre leur disposition.