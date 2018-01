A la Une . Route du Littoral : La fragmentation du bloc de 250 tonnes prévue ce vendredi





Face aux difficultés des cordistes et compte tenu de la taille du bloc, il était envisagé de demander de l'aide aux services de l'Etat. C'est désormais chose faite. "En relation avec la Préfecture et la mairie, cette fragmentation sera réalisée par les services de l’État en raison de son caractère exceptionnel", annonce ce jeudi la Région Réunion.



La décision a été prise de procéder au début de la fragmentation ce vendredi. "Les travaux se poursuivront ensuite pour inspecter, nettoyer la falaise et remettre en état la route pour une réouverture prévue début de semaine prochaine", précise la collectivité.



Conséquence, les convois poids lourds supérieurs à 7.5t sont confirmés aux horaires suivants : - depuis Saint Denis à 7h et 10h - depuis La Possession à 7h30 et 10h30. Les convois de l’après-midi se feront sous réserve du bon déroulement des travaux. Plusieurs réunions ont été organisées entre les différents intervenants afin de solutionner au plus vite le danger que représente l'énorme bloc rocheux de 250 tonnes qui menace de s'effondrer sur la route du Littoral.Face aux difficultés des cordistes et compte tenu de la taille du bloc, il était envisagé de demander de l'aide aux services de l'Etat. C'est désormais chose faite. "En relation avec la Préfecture et la mairie, cette fragmentation sera réalisée par les services de l’État en raison de son caractère exceptionnel", annonce ce jeudi la Région Réunion.La décision a été prise de procéder au début de la fragmentation ce vendredi. "Les travaux se poursuivront ensuite pour inspecter, nettoyer la falaise et remettre en état la route pour une réouverture prévue début de semaine prochaine", précise la collectivité.Conséquence, les convois poids lourds supérieurs à 7.5t sont confirmés aux horaires suivants : A.D - P.R Lu 888 fois





Dans la même rubrique : < > Convoi exceptionnel par la route du littoral pour Casanova Agamemnon Les stations-services à sec ce jeudi soir ?