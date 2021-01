A la Une . Route du Littoral : Encore des difficultés de circulation vers le Nord

La Route du Littoral est toujours congestionnée entre La Possession et Saint-Denis en ce début d'après-midi. Une collision avait ce matin provoqué de forts ralentissements. La situation s'est améliorée mais la circulation est toujours difficile. 3 kilomètres de bouchons se sont formés vers 15 heures à l'entrée de La Possession depuis le niveau du Port Est. Sur la Route du Littoral, dans le canal bichique vers le Nord, beaucoup de voitures roulent au pas. Par Baradi SIVA - Publié le Samedi 23 Janvier 2021 à 15:11 | Lu 642 fois





