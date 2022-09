A la Une .. Route du Littoral : Dès vendredi, on roulera côté mer de la Grande Chaloupe à Saint-Denis

Les usages de la route emprunteront à partir de vendredi les voies côté mer de la route du Littoral pour aller de la Grande chaloupe à Saint-Denis. Les derniers aménagements, comme l'enlèvement des blocs de séparation de voies, les panneaux de signalisation et le marquage au sol, ont été finalisés ces derniers jours. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 17:20

Depuis le 28 août dernier, les usagers circulant de Saint-Denis vers La Grande Chaloupe (sens 1) peuvent emprunter la digue et le viaduc de Nouvelle Route du Littoral (NRL). Les usagers faisant le trajet inverse, de La Grande Chaloupe vers Saint Denis (sens 2) continuent de circuler sur l’actuelle route du littoral en utilisant les voitures côté Montagne.



La présidente du Conseil Régional, Huguette Bello, informe les automobilistes qu’à partir de ce vendredi 30 septembre 2022, les usagers circulant dans le sens La Possession-Saint-Denis emprunteront les voies côté mer de l’ancienne route du littoral actuelle entre la Grande Chaloupe (km 8+500) et les potences (km 3+500) avant d’entrer dans Saint Denis.



Le côté mer de l’actuelle route du littoral étant moins exposé aux risques de chute de blocs, cela permettra de ne plus avoir à opérer de basculements sur ce tronçon en cas de fortes pluies. A noter toutefois qu’en cas de fortes houles exceptionnelles, la circulation pourra être rebasculée côté montagne.



Cette nouvelle configuration sera effective le vendredi 30 septembre prochain à 5H00 du matin.



L’ouverture de la totalité des voies de la digue et du viaduc entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe dans les 2 sens est prévue aux alentours du mois de février 2023.