A la Une . Route du Littoral : Des convois de poids lourds organisés samedi

Si les conditions météorologiques ne permettent toujours pas de réouverture de la route du Littoral, la Région Réunion organise dès demain des convois pour permettre aux poids-lourds de plus de 3,5T de transporter leurs marchandises. Par NP - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 17:39

RN1 Route du Littoral, suite à la persistance des mauvaises conditions météorologiques, il n’y a pas de perspective de réouverture dans l'immédiat.



Dans la mesure du possible, et en coordination avec les autorités préfectorales, la Région Réunion organisera des convois pour les poids lourds de transport de marchandises de plus de 3,5T, à compter de demain samedi 5 février, selon les horaires prévisionnels suivants :

dans le sens La Possession / Saint Denis : à 7h, 9h et 11h.

dans le sens Saint Denis / La Possession à 8h, 10h et 12h. Sur la, suite à la persistance des mauvaises conditions météorologiques, il n’y a pas de perspective de réouverture dans l'immédiat.Dans la mesure du possible, et en coordination avec les autorités préfectorales, la Région Réunion organisera des, à compter de demain samedi 5 février, selon les horaires prévisionnels suivants :