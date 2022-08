A la Une . Route du Littoral : Basculement partiel lundi et mardi soirs

Sur la RN1 Route du Littoral, pour permettre la suite des travaux de raccordement de la Nouvelle Route du Littoral, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté montagne entre la Grande Chaloupe et La Possession de 20h à 5h les nuits des lundi 8 et mardi 9 août. Par NP - Publié le Lundi 8 Août 2022 à 14:53