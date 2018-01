Toujours basculée une voie vers l'ouest et deux voies en direction de Saint-Denis, la Route du Littoral connaît actuellement quelques perturbations.



Côté Possession, on recense plus de 4 km d'embouteillages avant l'échangeur de Sainte-Thérèse, en direction du chef-lieu.



Dans l'autre sens la circulation est fluide.