Route du Littoral : 25 chutes de pierres enregistrées depuis le début de l'année

Les usagers réguliers y sont désormais habitués, ils devront emprunter la RD41 Route de la Montagne ce dimanche pour circuler entre Saint-Denis et La Possession de 6h30 à 13h. On vous rappelle pourquoi. Par SF - Publié le Dimanche 17 Avril 2022 à 06:14

La RN1 Route du Littoral est totalement fermée pour des travaux suite à une chute de pierres survenue ce mardi au niveau du PR2+100. Ces derniers mois, ce type d’événements est régulier.



La Direction Régionale des Routes (DRR) a enregistré 25 chutes de pierres depuis le début de l’année, dont la plupart, fort heureusement, n'atteignent pas la chaussée. Sur le mois d’avril, ont été relevés six événements dont deux sans gravité, qui ont atteint les voies côté montagne.



Ces éboulis sont essentiellement dus aux conditions météorologiques. En fonction des sécheresses et des périodes de fortes pluies, les chutes sont plus ou moins récurrentes, explique le responsable secteur centre à la DRR, Pascal Latchoumanin : “Cette année, on a eu beaucoup de cyclones qui sont passés pas loin de La Réunion et qui nous ont apporté beaucoup de pluies".



Pour assurer la sécurité des usagers, un basculement est mis en place dès un seuil de 50mm de précipitations atteint. Des travaux d’inspection et si nécessaire de purges de la falaise sont menés par les équipes de la DRR, durant les périodes de fermeture partielle ou totale de la RN1.



"Un risque d’éboulis est bien présent"



La méthode engendre d’importants embouteillages, mais s’avère efficace assure la DRR : “La plupart du temps, quand on bascule 48h ou 72h, on a des blocs qui arrivent soit dans la fosse, soit sur la chaussée, durant la période de basculement. En mars, lorsqu’un basculement, initialement prévu pour 48h, avait été prolongé d’une journée, durant laquelle on avait eu des blocs qui sont tombés sur la route. Après la pluie, on n’en a pas forcément l’impression, il fait beau, mais le risque d’éboulis est bien présent”.



Des études et des inspections réalisées permettent aux équipes de gestion d’entreprendre des travaux sur les zones à risques. Cette année, la zone entre le tunnel et les potences est plus concernée par des éboulis, mais cela peut être très variable, précise Pascal Latchoumanin. "Toutes les zones à risques ont été traitées", précise-t-il.



Ce dimanche, des travaux de purges sont ainsi réalisés au niveau de la zone du dernier d’éboulis jusqu’à 18h, une déviation est mise en place par la RD41 Route de La Montagne.