Route du Littoral : 10 km de bouchons cumulés en direction de l'Ouest

Suite aux dernières précipitations, la route du Littoral est basculée sur les voies côté mer entre Saint-Denis et La Possession. Une gestion est en cours pour affecter deux voies réduites en direction de l'Ouest et une voie en direction du Nord.



La circulation est compliquée ce jeudi matin. 6 km d'embouteillages sont enregistrés en direction de l'Ouest depuis le front de mer de Saint-Denis. Plus de 4 km de bouchons sont comptabilisés depuis le pont Vinh San.



Dans le sens Ouest/Nord, ça bouchonne dans le secteur du tunnel à l'entrée du chef-lieu.