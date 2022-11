A la Une . Route du Gol Saint-Louis : un cycliste perd la vie, le huitième depuis le début de l'année

Un accident de la route s'est produit ce dimanche matin entre Saint-Louis et l'Etang-Salé. Les urgentistes ont tenté de ramener à la vie un blessé mais leurs efforts ont été vains. Par LG - Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 à 10:37

Une sortie de route a eu lieu sur la route du Gol Saint-Louis en direction de l'Etang-Salé. L'accident s'est produit peu après 10 heures ce dimanche.



Pour une raison indéterminée, un véhicule léger a quitté la chaussée dans le sens côté montagne avant de tomber dans le caniveau dans une courbe après l'usine du Gol, sur l'ancienne route nationale et non pas sur la quatre voies comme mentionné quelques minutes après le choc.



Déjà 42 décès, soit 7 de plus qu'il y a un an à la même période



Le véhicule a fini sa course sur le bas côté, sur le flanc, dans un champ de canne. Mais dans sa sortie de route, l'automobiliste a percuté deux cyclistes. L'un des deux sportifs était dans un état critique à l'arrivée des pompiers et des urgentistes. Une série de massages cardiaques a été pratiquée mais le cycliste a été déclaré décédé.



Cet accident mortel porte à 42 le nombre de victimes sur les routes cette année. Il s'agit du 8ème cycliste à perdre la vie sur les routes depuis le 1er janvier. C'est déjà trois de plus que l'an dernier à la même période.