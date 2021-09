A la Une . Route des Tamarins: Un semi-remorque explose un pneu et envoie une voiture sur la voie opposée

Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 12:10

Un accident impliquant un semi-remorque et un véhicule léger a eu lieu peu avant midi sur la route des Tamarins. Le semi-remorque aurait percuté le véhicule léger dans le sens Saint-Denis Saint-Pierre à hauteur du Pont de la Grande Ravine, commune de Trois Bassins.



Le véhicule percuté aurait tout simplement été projeté sur les voies en sens inverse.



Des automobilistes tentent de porter assistance aux personnes blessées en attendant les secouristes. Les embouteillages concernent les deux sens de circulation.



Selon le CRGT, le poids-lourd aurait vu l’un de ses pneus exploser. Devenu incontrôlable, le semi-remorque aurait alors percuté la voiture à la fin du pont de la Grande Ravine, la projettant sur les voies opposées, sens Saint-Pierre vers Saint-Denis.



La route est fermée à la circulation dans le sens Sud/Nord



Depuis 12H30 environ, une déviation est mise en place pour éviter le secteur et permettre aux secouristes d'intervenir sur le véhicule broyé par le choc. Vous devez sortir à l'échangeur des Colimaçons dans le sens Sud-Nord. Vous devrez emprunter la RD12 en direction du littoral de Saint-Leu et reprendre l'ancienne route nationale le long de la côte Ouest pour vous diriger vers Saint-Paul et le nord.



13H10 : Sur la RN1 à Trois Bassins, suite à l’accident qui s’est produit sur le Pont de la Grande Ravine, la route est rouverte à la circulation dans le sens Sud/Nord. Par ailleurs, les voies de gauche restent neutralisées dans les deux sens de circulation.









