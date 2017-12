Route des Tamarins : L'expérimentation sur la voie lente prolongée

La voie lente sur la route des Tamarins reste réservée aux transports en commun et camions pour encore 6 mois. La Région et la préfecture ont décidé de la prolongation du dispositif expérimental. En cause : des résultats jugés biaisés en raison du fort trafic traditionnellement observé aux mois de novembre et décembre, indique le Quotidien.Si les bus circulent plus facilement, les automobilistes doivent eux composer avec des bouchons de plus en plus gratinés.Depuis le coup d’envoi de l’expérimentation lancée en octobre dernier , le trafic sur la route des Tamarins a augmenté de 200 à 300 véhicules par heure, notamment très tôt le matin avant 6h30, a expliqué Eric Boiteux, responsable des routes à la Région, au Quotidien.Parallèlement, sur la RN1A, le trafic a également augmenté avec 120 véhicules de plus par heure. Un trafic qui sur cette route des plages ne cesse de progresser, note le journal (+de 9,4 % entre 2015 et 2016 sur la RN1A, contre + 1,2 % sur le viaduc à la même période).Conséquence : des embouteillages qui se forment dès le rond-point Grand-Fond et s’accentuent dans le secteur de Savanna. Au retour, la situation ne s’améliore guère. Le point d’asphyxie survient entre le Port et Savanna où 3800 véhicules transitent entre 15h et 16h.