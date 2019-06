A la Une ... Route des Tamarins: 10 ans déjà !

La route des Tamarins fut ouverte à la circulation le 23 juin 2009 pour un coût de plus d'un milliard d'euros, 1,091 très exactement. D'une longueur de 34 kilomètres, elle relie les communes de Saint-Paul à L'Étang-Salé en longeant le flanc des premières pentes des Hauts de l'Ouest de l'île. Entièrement équipée de 2X2 voies, elle a permis aux Réunionnais de relier directement St-Pierre depuis St-Paul, assurant ainsi une liaison directe de St-Denis à St-Pierre sans arrêt. Elle permet surtout d'absorber un trafic routier toujours aussi dense, estimé environ à 63 000 véhicules par jour.



Cet ouvrage titanesque pour l'époque, est particulièrement remarquable par la densité de ses ouvrages d'art, 123 au total, dont quatre de catégorie exceptionnelle. Le défi était de taille compte tenu du nombre de ravines qu'il y avait à franchir. Elle a été nommée Route des Tamarins par référence aux tamariniers appelés "tamarins" présent dans les paysages de l’Ouest de l'île que traverse la route.



Quatre ouvrages d'art exceptionnels



Le Viaduc de Saint-Paul : Situé sur la commune de St-Paul, il marque l'entrée de la Route des Tamarins. C'est une rampe sur piliers en forme de S, longue de 756 mètres et large de 26,70 m, il relie Saint-Paul à Plateau caillou. Fort d'une hauteur de 35 mètres avec une pente régulière de 6%, cette portion comprend également une tranchée couverte percée directement dans la falaise d'une longueur de 150m.

Le Viaduc de la Ravine des Trois-Bassins : situé en limite des communes de Saint-Paul et de Trois-Bassins, le viaduc est en réalité un pont à trois piles à tablier incliné selon une pente de 3 % d'une longueur de 374 mètres et d'une largeur de 22 mètres. Il permet le franchissement de la ravine des Trois-Bassins. Il aura coûté, à lui seul, 30 millions d'euros.

Le Viaduc de la Grande Ravine : Cet ouvrage met en valeur un site exceptionnel, c’est pont à béquilles très tendues, il a permis de relier une brèche de 320 mètres de longueur et de 170 mètres de profondeur, il jouit d'une faune et une flore quasi inexplorées. La conception a nécessité la fabrication d'une lame, plus précisément un tablier d'acier de 288 m de long conçu par Eiffel. Il est constitué de 24 caissons multialvéolaires à dalle orthotrope de 4 m de haut et 20 m de large. Cette construction a nécessité 62 000 tonnes de déblais, 3 560 tonnes d'acier pour le tablier et 212 tonnes de précontrainte.

Le Viaduc de la Ravine de la Fontaine : Situé sur la commune de Saint-Leu, la Ravine Fontaine représente 200 mètres de large et 110 mètres de profondeur. Ce viaduc est un pont en arc ancré au dessus du gouffre. Il est composé d'un arc métallique de 170 m de portée et d'un tablier mixte acier-béton de 200 m de long. L'arc et tablier ont été construits simultanément par encorbellements successifs.

Regis Labrousse





