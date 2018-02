Route des Makes dangereuse et risque d'accident selon des usagers

Suite au passage de Berguitta et à un important éboulement, la rue Jules Ferry sur la route des Makes, au lieu dit "la butte fougères", a fait l'objet d'une modification de la circulation.



Une circulation alternée mise en place dans un virage qui présente un danger considérable selon des usagers. "Il y a encore un risque d'effondrement et les véhicules légers et lourds comme les bus n'ont aucune visibilité", déplore l'un d'entre-eux.



"Des feux tricolores temporaires diminueraient beaucoup le risque d'accident", propose-t-il.