Route des Géraniums: La Région met définitivement fin au projet

Considéré comme trop "politisé" par la Région, le projet de la route des géraniums a bel et bien été abandonné.



La décision a été prise suite à la commission permanente tenue ce jour à la Région. La Région a déclaré qu'un "tel projet ne peut se concevoir sans l'adhésion totale des populations concernées".



Le collectif "Non à la Route des Géraniums", qui était encore ce matin devant la Pyramide inversée, se dit satisfait de cette décision. En s'étant mobilisé maintes fois ces dernières semaines, le collectif considère avoir réussi à faire changer d'avis la Région.



Pour rappel, cette route, longue de 24km, devait relier Saint-Pierre à La Plaine des cafres et ainsi désengorger le trafic. Cependant, elle aurait également menacée plus de 4 000 constructions.



La Région précise cependant que le développement de la micro région du Sud ne sera pas mis de côté. Des budgets concernant la route de Cilaos ou encore l'aéroport de Pierrefonds seront notamment déployés.