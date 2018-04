A la Une . Route des Géraniums : Didier Robert annonce le retrait du projet Le président de Région a décidé de répondre à la polémique concernant la RN3 Route des géraniums dans un communiqué:





Faussé par l'absence de participation et d'intérêt des communes concernées au débat public sur le projet lui-même et sur l'organisation du débat.



Faussé ensuite par la politisation de ce dossier. Des employés communaux, des employés de la CASUD, des militants de la municipalité se rendent, en effet, depuis ces derniers jours chez les tamponnais pour annoncer une prochaine expropriation de leur terrain, alors même que ces derniers ne sont à l'évidence en rien concernés par ce projet.



L'intérêt public d'une voie de contournement du Tampon est pourtant évident. Les conditions de circulation entre Saint Pierre et le Col de Bellevue, notamment la traversée du Tampon en zone urbaine, est chaque jour de plus en plus problématique. Le Tampon est sous coma circulatoire et la situation ne fait qu'empirer au fil du temps. La voie de contournement permettrait de régler une part importante de ce problème délicat.



A l'horizon 2030, le trafic de la RN3 devrait selon toute logique augmenter de 15 à 25%. La situation actuelle est une gêne au quotidien pour tous les Tamponnais et un frein évident au développement économique.



Pour tous les projets de cette envergure, la réglementation impose d'envisager toutes les solutions techniques possible.



Pour ma part depuis 2010, et en ce qui me concerne en ma qualité de Président de Région, d'élu du Tampon, j'ai toujours privilégié le choix d'un tracé par l'Est, une voie nouvelle longeant en partie la rivière d'Abord en zone non habitée avec des barreaux de liaisons permettant de rejoindre les zones urbaines du Tampon. C'est-à-dire un tracé sans expropriation et envisageable uniquement après concertation et coordination avec les acteurs du monde agricole directement concernés.



Le débat public était l'occasion de permettre une véritable expression transparente et démocratique sur ce projet. Dans le contexte actuel de manipulation de l'opinion publique, de politisation à outrance d'un grand projet pourtant nécessaire au développement du Sud, La Région Réunion saisit immédiatement la Commission Nationale du Débat Public pour l'informer de l'abandon de ce projet en l'état.



La Commune du Tampon a, à ce jour, clairement marqué son désintérêt pour une route moderne de contournement par l'est sans expropriation. Le débat ne pourra être engagé de nouveau qu'à la condition expresse d'une réelle mobilisation de la part de la commune du Tampon, de son maire et de ses élus sur le projet de contournement.



Didier Robert, Président de La Région Réunion Lu 1261 fois





