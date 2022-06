A la Une . Route de Tamarins : Un enfant de 8 ans perd la vie dans un accident

Un dramatique accident s'est produit samedi 18 juin aux alentours de 22 heures sur la route des tamarins. Une mère de famille a perdu le contrôle de son véhicule, s'encastrant sur le bas-côté de la route. Son fils âgé de 8 ans, assis à l'arrière du véhicule, a perdu la vie. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 10:54

Il est 22 heures lorsqu'une jeune femme et son fils de 8 ans sont victime d'un violent accident sur la route des Tamarins au niveau de la sortie de la Saline les Bains. L'enfant, assis à l'arrière du véhicule, a été grièvement blessé suite au choc. Il n'a pas malheureusement pas survécu à ses blessures malgré l'intervention rapide des secours.



La mère de famille, blessée également, a été transportée à l'hôpital de Saint-Pierre. Les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul ont procédé au relevé des premiers indices et ouvert une enquête afin de déterminer les causes de ce dramatique accident. La mère de famille sera auditionnée dès que son état le permettra.



Comme l'exige la procédure, des examens toxicologiques ont été effectués afin de déterminer une éventuelle présence d'alcool ou de stupéfiants.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur