A la Une . Route de Salazie : Un accord a été trouvé

A la demande de Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, les Conseillers départementaux du secteur Jeannick Atchapa et Sidoleine Papaya, représentant également le maire hors du département, se sont rendus à Salazie à la rencontre du collectif "Nout'Gayar Salazie", aux côtés du sous-préfet de l'arrondissement, d'un représentant de la commune de Saint-André, et des services des routes du Département. Par NP - Publié le Samedi 11 Mars 2023 à 15:47

L’objet de la réunion : échanger sur la réalisation des travaux de sécurisation de la RD48 et entendre les doléances des administrés.



Les débats se sont déroulés dans une ambiance constructive et ont permis de poser un accord afin que les travaux d'urgence reprennent immédiatement.



La GTOI a pu regagner le chantier pour réaliser les travaux de sécurisation de la zone, comme recommandés par le BRGM.



Une réunion de travail est organisée dès lundi avec l'ensemble des acteurs du territoire afin que des solutions pérennes d'accompagnement soient trouvées.