Route de Salazie RD48 : nouveaux horaires d'ouverture

Suite à l’éboulement de grande ampleur qui s’est produit ce 26 janvier sur la route de Salazie - RD48 au PR 7+650 au lieu-dit secteur de l’Evêque -, une inspection héliportée a été réalisée avec le BRGM.

Cet incident a été provoqué par les pluies intenses.

D'importants risques résiduels sur la zone ont été constatés ainsi qu'un effondrement partiel de la chaussée en aval.

Aussi, sur les recommandations du BRGM, des travaux de sécurisation de la falaise ont démarré pour une durée qu'on ne peut encore estimer. Les travaux de réparation de la chaussée seront entrepris dès lors que le versant sera sécurisé.

Le traitement de cet événement exceptionnel nécessite une gestion adaptée de la circulation de la RD48.

Dans un souci de ne pas bloquer totalement l’accès au cirque de Salazie, le Département a mis en place trois créneaux d’ouverture de la route sous alternat.



Nouveaux horaires d’ouverture

A partir de 17h00 ce mercredi 1er février

Les nouveaux horaires sur les ouvertures de la route de Salazie sont les suivants :

- 6h00 – 8 h30

- 12h00 – 14h00

- 17h00 – 19h00

Ces convois restent soumis à des conditions météorologiques favorables.

En dehors de ces horaires, la route reste officiellement fermée.

Toutefois, compte tenu des recommandations du BRGM, ces ouvertures ne pourront se faire que sous réserve de conditions météorologiques favorables. En cas de pluie, le risque d’un nouvel éboulement est très élevé et la route devra rester fermée pour la sécurité des usagers.

Le Département est conscient de la gêne importante que cet événement naturel exceptionnel occasionne et met tout en œuvre pour rétablir au plus vite des conditions de circulation normales.

La plus grande vigilance et le respect des consignes et de la signalisation mis en place sont demandés à tous.



Il est rappelé la plus grande prudence et la limitation des déplacements sur les routes de montagne, pendant les périodes de fortes pluies.







