Le Conseil Départemental fait le point sur les travaux et horaires d'ouverture de la RD48 Route de Salazie de lundi à vendredi prochain. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 10:42

Le Conseil Départemental vous rappelle que sur la RD48 Route de Salazie au lieu dit la Passerelle, les travaux de sécurisation sont toujours en cours et se poursuivront encore sur plusieurs semaines. La circulation est donc interdite aux horaires suivants du lundi au vendredi :

- de 8h15 à 9h15 ;

- de 9h45 à 10h45 ;

- de 11h15 à 12h15 ;

- de 13h à 14h ;

- de 14h30 à 15h30.

Il est demandé aux usagers de prévoir leurs déplacements en fonction des horaires d’ouverture et de fermeture de la route.