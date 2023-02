La grande Une Route de Salazie : La mairie obtient gain de cause, les plages horaires des convois étendues à compter de jeudi

L'appel de Stéphane Fouassin a été entendu. Après de multiples négociations avec le Département, le maire de Salazie a obtenu de ce dernier l’augmentation des plages horaires d’ouverture de la RD48. Il a également confirmé la tenue d'un comité de pilotage dans les prochains jours "autour de l'avenir de notre RD48". Par SI - Publié le Mercredi 1 Février 2023 à 14:52



"Ces créneaux permettront à nos lycéens de se rendre dans leurs établissements et à notre monde économique de reprendre vie. J'ai aussi sollicité le Président du Département, Monsieur Cyrille Melchior sur la création d'une aide sociale pour les familles touchées par cet événement. Il est nécessaire de donner du temps à l'entreprise pour réaliser les travaux de sécurisation. Nous vous tiendrons informé de la durée de ces derniers", indique Stéphane Fouassin sur sa page Facebook. L'édile salazien ainsi que sa population, qu'il remercie pour "leurs mobilisations", réclamaient depuis plusieurs jours auprès de la collectivité départementale l'extension de ces plages horaires. Ainsi, les automobilistes bénéficieront de nouveaux créneaux de passage à compter de ce jeudi 2 février, de deux heures chacun : de 6h à 8h30, de 12h à 14h et enfin, de 17h à 19h.