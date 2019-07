Route de Salazie: Coups de couteau et de bouteille lors d'un jeu d'argent

La violence est souvent plus probable lorsque l’alcool et l’argent s’invitent à la soirée. Vendredi dernier, sur la route de Salazie, devant le dernier bar de Saint-André, un petit groupe se divertit avec des jeux d’argent en buvant. Mais une histoire de dette entraîne de l’hostilité puis de l’agressivité.



Teddy C., 31 ans, s’énerve. Il assène un coup de couteau à un jeune homme qui sera blessé au bras. Ce n’est que lorsque le jeune homme hospitalisé porte plainte, que les forces de l’ordre interpellent Teddy C., mardi.



Mais Teddy C. a lui aussi été blessé ce soir-là. Jean Patrick P., 27 ans, n’apprécie pas son comportement. Il s’arme donc d’une bouteille cassée et s’attaque à Teddy C. Ce dernier est également hospitalisé : il a le nerf du bras gauche sectionné, lui valant une ITT de 6 mois. Jean Patrick P. est interpellé mercredi pour l’agression sur Teddy C.



Les deux hommes devaient être jugés ce vendredi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, mais ont demandé un délai pour préparer leur défense. Si leur casier ne porte qu’une mention chacun, ils ont été renvoyés en détention jusqu’à la date du procès fixée au 21 août.