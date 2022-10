Route de Cilaos embouteillée, Trail de Bourbon retardé !

Prévu à 20 heures, le départ du Trail de Bourbon a été donné avec 45 minutes de retard pour permettre aux sportifs coincés dans les lacets menant au cirque d’arriver au village départ.



Une fois passée cette première épreuve sur la RN5 route de Cilaos, ceux qui ont pu se frayer un passage dans les bouchons avaient un autre défi de taille à relever : les 109 km du TDB qui constitue la course intermédiaire du Grand Raid avec le plus nombre de kilomètres.



Les coureurs engagés n'auront plus d'excuses : ils devront entrer au stade de La Redoute d'ici dimanche dans un délai de 42 heures maximum.