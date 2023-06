A la Une . Route de Cilaos : Une voiture en feu à Peter Both

Sur la RN5 Route de Cilaos, un véhicule a pris feu dans le secteur de Peter Both en début d'après-midi. La circulation a été interrompue de 15h à 16h pour permettre l'intervention des sapeurs-pompiers. L'incendie a été maîtrisé et les usagers ont pu reprendre leur trajet. Par NP - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 15:14