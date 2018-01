Route de Cilaos: Une voie ouverte pour les secours et ravitaillements, des convois dès lundi

La RN5 Route de Cilaos reste totalement fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre.



Cependant d’importants travaux sont en cours depuis vendredi matin et une voie pour les secours et les ravitaillements a pu être ouverte.



A compter de lundi matin et jusqu’à nouvel ordre, les habitants du cirque devant se déplacer pourront emprunter cette voie, sous leur entière responsabilité, uniquement durant des convois organisés comme suit :

· le matin :

- sens descendant départ à 6h de Peter Both et 6h30 d’Ilet Furcy

- sens montant départ de Rivière st Louis à 7h30.

· le soir :

- sens montant départ de Rivière st Louis à 16h.

- sens descendant départ à 17h30 de Peter Both et 18h d’Ilet Furcy





Plusieurs secteurs de travaux ne sont pas encore totalement sécurisés. Il est demandé aux usagers de n’effectuer des déplacements sur la RN5 qu’en cas d’extrême nécessité, cet axe restant totalement fermé à la circulation. Il est rappelé qu’en dehors de ces passages par convois, il est strictement interdit de l’emprunter.



Les travaux se poursuivent sur de nombreux secteurs.

Nous vous tiendrons informé de l’évolution de la situation au fur et à mesure de l’avancement de ces travaux de sécurisation.