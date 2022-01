A la Une . Route de Cilaos : Un rocher traverse le pare-brise d'une voiture

Un accident s'est produit ce matin sur la route de Cilaos. Un rocher est tombé de la falaise et a traversé le pare-brise d'une Renault rouge. Par NP - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 09:45





La circulation n'est ni interrompue, ni alternée sur la route de Cilaos. Mais un rocher s'est décroché de la falaise et a traversé le pare-brise d'un véhicule.



Un balisage a été mise en place. Selon nos informations, le conducteur n'est pas blessé, mais très choqué. Les conditions météorologiques sont dégradées à La Réunion depuis plusieurs jours. Les impacts sont importants sur le réseau routier. La route du Littoral est basculée sur les voies côté mer