Route de Cilaos : Un espoir en fin de journée ? "Encore trop tôt pour s'exprimer" (CRGT)

Hier en fin d'après-midi, quelques piétons et voitures ont pu emprunter le radier provisoire mis en place par les équipes de la Direction régionale des routes (DRR) à îlet Furcy nous apprend le Journal de l'île. Une première tentative avait eu lieu samedi, mais s'est soldée par un échec en raison du courant particulièrement important.



Ce radier provisoire devrait rester uniquement piéton jusqu'à sa livraison complète entre Cilaos et La Rivière, "cet après-midi si tout va bien", explique de son côté Le Quotidien. En effet, le chantier est soumis aux aléas climatiques, et le risque de voir ce radier être emporté par les eaux est encore très présent.



"Pour nous, la route est encore fermée, même s'il y a une possibilité d'ouverture en fin de journée. À ce stade il est encore trop tôt pour s'exprimer", nous apprend le CRGT ce lundi matin.



Pour rappel, la remise en état de la RN5 pourrait prendre deux mois.