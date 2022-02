Communiqué

Route de Cilaos : Travaux de purges terminés

Sur la RN5 Route de Cilaos, les travaux de purges de la falaise dans les secteurs Petite Caverne (PR15) et Ti Sel (PR16) sont terminés. Les coupures prévues cet après-midi et demain ne sont donc plus nécessaires.

Par N.P - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 14:07