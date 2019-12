Route de Cilaos: Réouverture totale de la route envisagée à la fin des travaux dans l’après-midi

Le CRGT vous informe que sur la RN5 Route de Cilaos une inspection de la falaise est en cours. La route sera partiellement rouverte entre Cilaos et Palmiste Rouge et entre rivière St Louis et Ilet Furcy aux alentours de 10h.



Par ailleurs, des travaux de purges sont programmés entre Ilet Furcy et Petit Serré. Une réouverture totale de la route est envisagée à la fin des travaux dans l’après-midi.Par mesure de sécurité, la route sera de nouveau totalement fermée cette nuit de 20h à 5h.